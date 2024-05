Ora 600 è anche ibrida

Massimiliano VItelli 18 maggio 2024 a

Fiat cede al mercato, che sta perdendo fiducia nell’elettrico, e lancia la 600 Hybrid. Dopo la versione 100% a batteria, che non ha portato i numeri sperati, la casa di Torino corre ai ripari con una vettura che stizza l’occhio al green senza abbandonare il propulsore endotermico. Il risultato è il giusto compromesso per chi vuole iniziare ad avvicinarsi a ciò che sarà obbligatorio in futuro. La 600 Hybrid, nata poer ottimizzare i consumi soprattutto nei percorsi urbani (durante i quali il motore endotermico resta spento per più del 50% del tragitto), propone un powertrain già visto su altre vetture prodotte nella grande famiglia Stellantis.

Ecco allora un 3 cilindri 1.200 cc turbo che eroga 100 cv e la batteria agli ioni di litio da 48 Volt a cui si aggiunge il cambio a doppia frizione a sei rapporti nel quale c’è il motore elettrico da 21kW. La 600 Hybrid viene proposta nella versione di serie e in quella “top” denominata La Prima. Chi vuole la base, comunque, porta in garage una macchina ricca di dotazioni. Questa versione, infatti, comprende lo schermo da 10,25 pollici, il cruscotto digitale TFT da 7 pollici a colori, 4 speaker, sei airbag, il climatizzatore manuale, il connectivity box, i sensori di parcheggio e quelli di pioggia, la frenata di emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti, il cruise control e tanto altro. La Prima, ha in più il navigatore, la ricarica wireless per gli smartphone, l’apertura del portellone posteriore senza l’utilizzo delle mani (basta passare un piede sotto il veicolo), lo specchietto retrovisore auto-oscurante, gli abbaglianti automatici e il cruise control adattivo. A questo si aggiungono i cerchi in lega da 18 pollici e i vetri privacy.

Il test drive tra Milano e Bergamo (con un’interessante tappa alla cartiera Pigna, con la quale Fiat ha stretto una collaborazione basata sul principio “no more grey”), ci ha permesso di apprezzare soprattutto la comodità delle sedute, la facilità di manovra anche in pieno centro città e le ottime sospensioni. Chi vuole provare la 600 Hybrid può approfittare del Porte Aperte in programma presso tutti gli showroom sabato 18 e domenica 19 maggio. Prezzi a partire da 24.950 per la 600 Hybrid e da 30.950 per la 600 Hybrid La Prima. Possibile anche portarla a casa con un canone mensile di 99 euro per 36 mesi a fronte di un anticipo che varia tra le due versioni. Al termine dei tre anni si può decidere di riconsegnarla, acquistarla o sostituirla con un’altra vettura.