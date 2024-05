Mercedes punta sul digitale

Giovanni Massini 19 maggio 2024 a

Mercedes Benz Italia ha presentato una serie speciale “Digital Edition” per: Classe A, Classe B, GLA ed EQA. Una nuova limited edition piena di tecnologica e digitale, per un vantaggio cliente, che supera il 70%. Prima di scendere nel dettaglio, però, è bene chiarirci un po’ le idee. L’offerta di servizi in auto, diciamo da remoto, affonda le sue radici molto più lontano di quanto si possa immaginare. Già 40 anni fa, quando Google non era neanche in gestazione, esisteva “Navigation Hotline”, un servizio che, negli Usa, ti guidava tramite call center.

Oggi le cose stanno diversamente e, tra intelligenza artificiale e digitalizzazione globale, l’offerta di servizi è tanto estesa e completa, da diventare assolutamente irrinunciabile. D'altronde è sempre stato così: al meglio ci si abitua subito e una volta che ti sei abituato, non vuoi più tornare indietro. Ecco perché: l’80% dei clienti Mercedes ritiene fondamentale l’offerta dei servizi digitali e, per la casa della stella, il business del “Digital Extras” (tutti i servizi digitali disponibili), è cresciuto del 31,92% dal 2021 al 2023 e di ben l’80,69%, calcolando il periodo che va dal 30.04.2023 al 30.04.2024. “Lo sviluppo del digitale - ha detto Paola Ardillo, responsabile product management di Mercedes Benz Italia - non rappresenta solo un’offerta di servizi, ma consente all’utente di avere accesso a tutte le app, che utilizza di solito con il telefonino, ma tramite l’intelligenza dell’auto, quindi si eliminano fonti di distrazione, a tutto vantaggio della sicurezza”.

Attualmente, sulle auto della casa, è già presente una sorta di “Concierge”, l’MBUX, che al richiamo di “Hey Mercedes”, si attiva e ti consente di utilizzare molte funzioni con comandi vocali, nel 2025 dovrebbe debuttare l’MB.OS e, da quanto ci è sembrato di capire, ne vedremo delle belle. Tornando alle “Digital Edition”, l’offerta porta con sé, oltre alla vernice metallizzata: tre anni di abbonamento Connect Package con 41 Digital Extras, il pacchetto assistenza alla guida, la smartphone Integration, il pacchetto parcheggio con telecamera 360°, il pacchetto GUARD 360°.

La digitalizzazione, ormai, consente di interagire con l’auto anche da remoto: si può abilitare o disabilitare una chiave elettronica (la si invia sul cellulare), individuare l’area di utilizzo del mezzo, preclimatizzare l’auto, interagire con l’assistenza e risolvere alcuni problemi direttamente via web, ricevere avvisi su eventuali urti causati all’auto o furti o tentativi di furto. Insomma, le possibilità sono infinite e tutto dipende, ovviamente, dai sistemi hadware montati sui singoli modelli. Sulle elettriche, ad esempio, è disponibile un sistema di navigazione, che ti programma il viaggio, in base alla carica ed alle soste presso i punti di ricarica.