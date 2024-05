Anche Corsa scopre l'ibrido

Massimiliano Vitelli 17 maggio 2024 a

L’elettrico per tutti. Questo il messaggio di Opel, che lancia sul mercato la nuova Corsa Hybrid. L’obiettivo dichiarato dalla casa del fulmine è far avvicinare ai veicoli a batteria anche chi non è pienamente convinto di passare al green.

Per questo, ecco la Nuova Corsa Hybrid, una vettura con trazione ibrida a 48 volt che offre emissioni di CO2 e consumi ridotti e che, a basse velocità, viaggia in elettrico grazie alla batteria che si ricarica con la frenata rigenerativa. Immediatamente riconoscibile grazie all’iconico volto del marchio Opel Vizor, la nuova Corsa Hybrid è dotata di una batteria agli ioni di litio e di nuovi motori turbo benzina a tre cilindri da 1,2 litri da 74 kW/100 CV e 100 kW/136 CV, sviluppati appositamente per l'applicazione ibrida. I motori sono abbinati a un nuovo cambio elettrificato a doppia frizione a sei marce e a un motore elettrico da 21 kW/28 CV. Come da storica tradizione, la prima Corsa fu lanciata nel 1982, l’ultima arrivata è perfetta per I percorsi urbani. I dati lo testimoniano: rispetto alla motorizzazione puramente termica, il consumo di carburante e le emissioni di CO2 sono ridotti di circa il 18%.

Il test drive effettuato ci ha dimostrato la grande attenzione messa da Opel per rendere la vettura confortevole e silenziosa. Ottimo anche il passaggio da termico a elettrico e viceversa, davvero fluido e addirittura difficile da capire. "La nuova Opel Corsa Hybrid offre piacere di guida, bassi consumi e sostenibilità: semplice, efficiente ed elettrificata - dichiara Federico Scopelliti, Direttore del Brand Opel in Italia - Con l'introduzione della tecnologia ibrida a 48 volt, Opel offre un'alternativa pratica, semplice e a basso consumo di carburante ai modelli ad alimentazione puramente termica, senza che i clienti debbano cambiare le loro abitudini di guida. La nuova Opel Corsa Hybrid, già ordinabile, completa l'ampia gamma di propulsori ed è un altro componente importante della nostra strategia di elettrificazione". Ma come funziona la nuova Opel Corsa Hybrid? Il motore elettrico assiste il motore benzina soprattutto in fase di accelerazione, ad esempio quando si parte da fermo. A basse velocità, il motore elettrico consente anche la guida completamente elettrica fino a un chilometro o fino al 50% del tempo di guida in città (grazie al recupero), ad esempio durante le manovre. Durante la decelerazione, invece, il motore a benzina si arresta e il motore elettrico funge da generatore per ricaricare la batteria a 48V del sistema ibrido. Una volta al volante, si può optare per tre modalità di guida: Eco, Normal e Sport. SEmpre attenta aòlla sicurezza, Opel propone la nuova Corsa con numerose dotazioni di serie: tra queste il Forward Collision Alert con frenata automatica di emergenza e rilevamento dei pedoni, l'Adaptive Cruise Control, l'Active Lane Positioning, l'Extended Traffic Sign Recognition e il Drowsiness Detection. Opzionali, invece, il sistema di illuminazione a matrice Intelli-Lux LED Matrix antiabbagliamento, che ora dispone di 14 elementi LED e rende la guida al buio ancora più sicura, il Side Blind Sport Alert e la nuova telecamera posteriore panoramica ad alta risoluzione. A bordo troviamo il nuovo sistema di infotainment multimediale che include uno schermo touch a colori da 10 pollici. Gli smartphone compatibili con Apple CarPlay e Android Auto possono essere collegati in modalità wireless ai sistemi multimediali del veicolo. Prezzi a partire da 23.900 euro (chiavi in mano esclusa IPT).