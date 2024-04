Bentayga rilancia la sfida

Simone Vitta 29 aprile 2024 a

a

a

Bentley Motors sta amplificando ulteriormente l'impatto visivo e la capacità dinamica di Bentayga attraverso la sua divisione Mulliner, con il lancio di una serie limitata a 20 esemplari denominata Apex Edition. Dotata di cerchi in carbonio Mulliner ultraresistenti e leggeri da 22" abbinati a freni carboceramici, sarà proposta con una scelta di sei specifiche uniche curate dal team di design Mulliner. In tutte le specifiche troviamo una striscia centrale verniciata che si estende sul cofano e sul tetto, una novità assoluta per Bentayga.

Rivoluzione Santa Fe

Ancora più esclusiva sarà una specifica offerta solamente ai proprietari della Continental GT Le Mans Edition, che potranno commissionare una Bentayga Apex Edition con assetto e livrea coordinati.





Con 550 CV e una dotazione che include l'antirollio attivo e le ruote sterzanti posteriori, il Bentayga S si pone quale ammiraglia sportiva della linea di SUV di lusso Bentley.

MG3 alternativa ibrida

La Bentayga Apex Edition offre un'agilità e prestazioni di frenata ancora maggiori grazie ai cerchi in carbonio e ai freni carboceramici, dettagli che contribuiscono a definire la Bentayga con il design e e le migliori caratteristiche dinamiche di sempre.