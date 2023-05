Pininfarina e-Motion 300

Massimiliano Vitelli 28 maggio 2023 a

a

a

Pininfarina è tra i protagonisti degli Electric Days 2023, la manifestazione dedicata alla mobilità e alla sua transizione energetica che, iniziata giovedì, si chiuderà oggi. Location d’eccezione, lo storico laghetto dell’Eur, dove il noto marchio italiano presenta in anteprima assoluta un nuovo progetto di micro-mobilità sostenibile sviluppato in collaborazione col partner Platum per il brand Argento e-Mobility: si tratta di e-Motion 300, la prima di una line-up di e-bike Pininfarina che saranno lanciate nel corso del 2023 e 2024.

Defender Outbound la famiglia si allarga

La nuova bike elettrica firmata Pininfarina (che sarà in vendita da luglio al prezzo di 2299 euro) è il fiore all’occhiello della mostra «#DesigningTheFuture - il design Pininfarina per una mobilità ed uno stile di vita sostenibili», allestita allo chalet del Laghetto. Attraverso una selezione di prototipi di ricerca, progetti di micro-mobilità e vetture esclusive, Pininfarina porta dunque all’evento promosso da Motor1.com e InsideEVs.it il suo approccio progettuale che, combinando stile e funzione, parte dai mezzi di trasporto a zero emissioni, a due e quattro ruote, per estendersi fino ad immaginare un intero ecosistema sostenibile in cui l’uomo vivrà e si muoverà.

I van della stella diventano Premium



Il percorso espositivo inizia con il ciclomotore elettrico personalizzato PF40 disegnato da Pininfarina per Eysing. Si passa poi alla visita di quattro aree tematiche, con la prima dedicata alla ricerca. Il percorso espositivo prosegue con i progetti di micro-mobilità sostenibile pensati per entrare nella vita di tutti i giorni.