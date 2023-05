Intramontabile Classe E

Massimiliano Vitelli 28 maggio 2023 a

Classe E non finisce mai. Mercedes presenta l’ultima nata della generazione che, dal 1946, ha già conquistato il cuore di oltre 16 milioni di clienti. Nonostante molte novità, la nuova Classe E mantiene le dimensioni della versione precedente, così come la portata del bagagliaio, mentre il passo cresce di 22 mm raggiungendo 2,96 metri. Tra le modifiche più evidenti, il frontale, nel quale è stata inserita la superficie nera lucida che richiama i modelli EQ (possibile ottenerne una versione grigia retroilluminata). Nel posteriore, invece, spiccano i fari al LED in due sezioni uniti da un elemento centrale. Ma è una volta saliti a bordo che arrivano le sorprese più interessanti.

La Nuova Classe E, infatti, accoglie il guidatore e i suoi ospiti con il bellissimo Mbux Supersreen che regala tre diversi display (per l’infotainment, la strumentazione e l’intrattenimento del passeggero, questo non visibile dal posto del conducente con la vettura in movimento). Altra novità, una videocamera integrata al centro della plancia per effettuare videochiamate, scattare foto o registrare video. La connettività 5G, l’assistente virtuale gestito dall’Intelligenza Artificiale e l’impianto audio 4D Surround Dolby Atmos sono il top per chi ama restare sempre aggiornato anche durante la guida.

I motori. La gamma europea prevede la scelta tra le mild hybrid 48V E 200 (2.0 turbo benzina da 204 CV) e la E 220 d (2.0 diesel da 197 CV) in versione due e quattro ruote motrici 4Matic, con il boost elettrico da 23 CV. Ci sono poi le plug-in hybrid benzina E 300 e (2.0 turbo da 313 CV) in versione due e quattro ruote motrici e la E 400 e 4Matic (2.0 turbo da 381 CV), tutte dotate dell'elettrico da 129 CV e 440 Nm.

La Nuova Classe E arriverà in Italia ad autunno.