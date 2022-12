Mercedes per la Mobility Alliance

Simone Vitta 06 dicembre 2022 a

[TESTO-BASE]Mercedes-Benz Italia e il Campus Bio-Medico lanciano la Mobility Alliance e pongono la prima pietra per la creazione di un sistema di stakeholder focalizzato sulla ricerca e lo sviluppo di progetti per rendere le città sempre più vivibili attraverso soluzioni di mobilità sicure, sostenibili, efficienti ed accessibili a tutti, sfruttando eperienze e knowhow dei soggetti coinvolti per generare valori condivisi. Un tavolo comune aperto ad istituzioni, mondo accademico, aziende di trasporto pubblico e soggetti pubblici e privati, caratterizzati a vario titolo da una forte presenza sul territorio.



Lo sviluppo delle smart city è strettamente legato alla necessità di «fare sistema» ed è sulla base di questo principio che Mercedes-Benz Italia e Campus Bio-Medico SpA, attraverso la partnership con Mercedes-Benz Roma, si fanno promotori della Mobility Alliance, un tavolo di lavoro per acquisire, attraverso il continuo scambio di informazioni tra diversi stakeholder, una reale comprensione delle esigenze di mobilità urbane, al fine di sviluppare progetti di mobilità intelligenti e a misura di smart city.

La collaborazione con il Campus Bio-Medico si estende anche attraverso la partnership siglata con Mercedes-Benz Roma e basata su un framework di convenzioni reciproche di cui potranno beneficiare sia la comunità aziendale della filiale capitolina della Stella che l’utenza del campus.

«Contribuire a migliorare la qualità della vita nelle città, sviluppando soluzioni, prodotti e modelli di mobilità sempre più efficienti e sostenibili, rappresenta per noi un’assoluta priorità», ha dichiarato Radek Jelinek, Presidente e CEO di Mercedes-Benz Italia.