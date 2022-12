Nuovi colori per MX-5

Simone Vitta 06 dicembre 2022 a

La nuova Mazda MX-5 2023 propone una nuova scelta di colori per carrozzeria, capote e interni e una inedita struttura di gamma che offre un equipaggiamento completo anche sugli allestimenti base. Una nuova tinta esterna, Zircon Sand, sostituisce la Polymetal Grey e la capote della MX-5 roadster, di tipo manuale e dotata di un meccanismo che ne facilità l’apertura e la chiusura, è ora disponibile in colore marrone, al posto del precedente rosso.

Una nuova struttura di gamma con tre livelli offre ai clienti la possibilità di scegliere tra l’allestimento di base Prime-Line, quello intermedio Exclusive-Line e quello di vertice Homura. Gli allestimenti Exclusive-Line e Homura possono essere arricchiti del pacchetto opzionale Driver Assistance, che rafforza la già completa dotazione di tecnologie di assistenza alla guida i-Activsense della MX-5.

Le versioni Homura equipaggiate con il motore Skyactiv-G 2.0 da 184 CV sono inoltre dotate di ammortizzatori Bilstein, una barra duomi, sistema frenante Brembo e cerchi in lega forgiati BBS. Sempre in gamma, la Homura con motore Skyactiv-G 1.5 da 132 CV monta ruote in lega RAYS.

La Model Year 2023 è ordinabile già da oggi negli showroom Mazda con un prezzi a partire da 29.900 Euro.