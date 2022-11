Mercedes eSprinter, il lavoro è elettrico

Massimiliano Vitelli 28 novembre 2022 a

Mercedes lancia sul mercato eSprinter, la risposta ideale per le imprese che cercano una logistica d’avanguardia e sostenibile. Quarantacinque Mercedes-Benz eSprinter entrano così a far parte della flotta della Sic Europe Srl, azienda leader in Italia nel settore del trasporto, della logistica, nel global service e del facility management con sedi a Roma, Milano, Napoli, Catania, L’Aquila, San Benedetto del Tronto e Klagenfurt.

«Il mercato dell’elettrico sta correndo a livello mondiale - dichiara Dario Albano, Managing Director Mercedes-Benz Vans - siamo molto contenti che la Sic Europe Srl abbia deciso di investire sul nostro bestseller elettrico, l’eSprinter».

L’eSprinter è l’inizio di un percorso già segnato. Nel prossimo futuro, infatti, sarà prodotto, oltre che nella variante finora disponibile, anche in versione furgone e come «modello aperto», potendo così fungere da veicolo di base per, tra l’altro, autoambulanze, camper e furgoni refrigerati.

«La sostenibilità, anche nel settore dell’automotive, rappresenta un obiettivo essenziale che andrà perseguito con costanza e gradualità» dice Tullio Ferrante, Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e alla Mobilità sostenibile.<QA0>

Prezzi a partire da 62.380 euro + Iva.