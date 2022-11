Mercedes Glc non solo lusso

Simone Vitta 21 novembre 2022 a

Difficile fare meglio, eppure Mercedes ci è riuscita. La nuova Glc si pone in vetta alla sua categoria di riferimento e alza ancora il livello di qualità, ma soprattutto di prestazioni. Certo, costa un po’ di più, ma la cifra è ben assorbita dalle novità e dalla versatilità di questo nuovo Suv marcato Stella. Una salotto in grado di andare in fuori strada al pari una specialista, che non teme fango, buche e terreno sterrato, così come il fuoristrada «quasi» estremo. Per «esagerare» bisogna passare alla mitica «G», ma quella è tutta un’altra storia.

Continua l’offensiva invece sul segmento di mercato più affollato e Mercedes lo fa con le su offerte con la «spina»: una vettura su tre appartiene a questa categoria, mentre i numeri dicono che oltre il 40% delle Mercedes vendute (riferimento al 2021) appartengono all categoria Suv (altro 40% alle coupé).

E questa Glc in questo senso, nonostante le tredici offerte di modelli «stellati» in tutte le tecnologie, è una delle più attive.

Design degli esterni dalle proporzioni uniche, con i classici elementi di un SUV come la protezione paracolpi cromata con funzione estetica, i mancorrenti e il predellino di accesso disponibile a richiesta, sono valorizzate dagli spigoli precisi sulle fiancate e creano un equilibrio tra eleganza, sportività e prestazioni offroad. I modelli ibridi plug-in offrono un'autonomia di oltre 100 chilometri (WLTP), perfetti per consentire di guidare in modalità prevalentemente elettrica nei tragitti quotidiani. In più, Glc è a suo agio su qualsiasi fondo stradale: sia che viaggi su strada che in off-road, garantisce comfort e agilità di marcia. Inoltre, il nuovo asse posteriore sterzante rende l'auto ancora più maneggevole e sicura.

Sul mercato italiano debutta in sei versioni: Advanced, AMG Advanced, Advanced Plus, AMG Advanced Plus, AMG Premium e AMG Premium Plus, con prezzi a partire da 61.345 euro per la Glc 200 4MATIC Mild Hybrid Advanced.