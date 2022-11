Mercedes SL 70 anni di gloria

Massimiliano Vitelli 12 novembre 2022 a

Settant’anni di SL, una delle vetture più iconiche della storia dell’automobile. A Padova, in occasione di Auto e Moto d’Epoca, Mercedes-Benz Italia insieme al Mercedes-Benz Registro Italia, festeggiano una serie di compleanni davvero incredibile. A partire proprio da quello della mitica SL (che vide il suo esordio su strada il 12 marzo del 1952) oggi sul mercato con al bellissima Mercedes-AMG SL che torna alle origini con la classica capote in tessuto. Ma c’è molto di più, perché c’è da brindare anche ad altri anniversari, come i 25 anni di Classe A e i 40 della ‘Baby Benz’.

E poi ancora, ecco i 50 anni di classe S, presentata per la prima volta nel settembre del 1972. Mentre era il 9 giugno del 1992, quando Mercedes propose la 300 CE-24 Cabriolet, con una innovativa capote elettroidraulica e, soprattutto, un rivoluzionario sistema di sicurezza con poggiatesta posteriori estraibili a carica pirotecnica con funzione di roll-bar. E in tema di sicurezza, questo 2022 segna i 25 anni TELE AID.

Al grido di “Safety first!”, Mercedes lanciò infatti nel 1997 questo sistema intelligente di chiamata d’emergenza per autovetture sviluppato in collaborazione con Debis Telematic Services, in grado di inviare automaticamente una chiamata di soccorso dopo un incidente. E sono passati 25 anni dall’arrivo di Classe A, la compatta della Stella che si è affermata negli anni come un vero bestseller, conquistando dapprima le donne e poi un pubblico sempre più giovane. Hanno la stessa età MOBILO (il programma di garanzia che comprende il servizio di soccorso stradale gratuito con reperibilità h24, assicurando la mobilità anche in caso di riparazione) e il CDI, che debuttò nel 1997 con la C 220 CDI con iniezione diretta Common-rail.