Opel Crossland GS Line tra spazio e comfort

Questa settimana abbiamo provato il nuovo Opel Crossland nelle versione più accessoriata. Look tutto nuovo con un frontale che integra la calandra ed i fari in una fascia denominata Opel Vizor: la stessa utilizzata anche da Mokka. Cambia anche il posteriore con nuovi fari oscurati che migliorano il design Opel e rinforzano quel discorso di «ala» tanto caro ai designer tedeschi. Poi i portellone nero lucido rende il nuovo Opel Crossland ancora più ampio e resistente.

La nostra versione GS Line è per chi ama il look sportivo, visto che questo nuovo allestimento è caratterizzato anche dai cerchi in lega leggera neri da 17 pollici, firma di luce rossa dell’apertura diurna, sedili ergonomici certificati AGR per conducente e passeggero anteriore, fari posteriori a LED e barre al tetto. Tante le migliorie anche all'interno per un abitacolo nel quale c’è tanto spazio e comfort.

In movimento il nuovo Crossland, anche grazie alla posizione di guida elevata, da un’enorme sensazione di sicurezza. È morbido il giusto, ma non diventa una vasca da bagno quando si percorrono le curve veloci in appoggio. Insomma, è un ottimo compromesso tra piacere di guida e la comodità di avere un’auto spaziosa. Anche i consumi sono assolutamente all’interno della sua categoria di riferimento. Il prezzo della nostra GS Line 1,2 130 CV è di 24.350 Euro.

