Mercedes-Bosch, ora il diesel è più pulito

Mercedes-Benz Italia e Bosch, hanno condotto un singolare test su 3 autovetture della casa della stella, per verificarne l’ecologicità. Una sorta di laboratorio mobile, che pesa circa 80 kg, il “PEMS” (Portable Emission Measurement System), è stato montato su tre auto della Stella. «Tutti modelli Euro 6D”, ci ha confermato Eugenio Blasetti, responsabile relazioni esterne ed istituzionali, di Mercedes Italia, «ed hanno fatto registrare risultati lusinghieri. Soprattutto i diesel, per quanto riguarda il particolato, si sono attestati al 3% dei limiti di legge».

Il test RDE (Real Drive Emission), quello effettuato sulle strade di Milano, Torino e Roma, è lo stesso che, ormai, deve essere fatto per le omologazioni. I risultati sono stati elaborati dalla CSI, l’unico tster center nazionale, autorizzato da Euro NCAP e Green NCAP, che ha valutato le emissioni di NOx e particolato. Il risultato smaschera l’insensato accanimento contro i diesel di ultimissima generazione che, anche in fase di rigenerazione del filtro, raggiungo la soglia massima di un quinto, delle emissioni di particelle stabilite per legge e poi, reggetevi: il test ha dimostrato che, in mezzo al traffico, l’aria che viene aspirata dal motore, è più sporca e più carica di particolato, di quella emessa allo scarico.

