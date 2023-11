Tennis, Jannik Sinner si ritira dal torneo di Parigi Bercy

02 novembre 2023 a

Jannik Sinner si ritira dal torneo Atp 1000 di Parigi Bercy. Gli organizzatori del torneo francese hanno pubblicato, infatti, il tabellone inserendo Alex de Minaur direttamente ai quarti di finale (dove affronterà Andrej Rublev). L’australiano avrebbe dovuto affrontare il tennista azzurro negli ottavi. In un post sui social la stessa Atp comunica la notizia scrivendo: «Prossima fermata: Torino. Dopo aver concluso a tarda notte la partita vinta contro McDonald, Jannik Sinner si è ritirato dal Rolex Paris Masters». Un post in cui si riconosce l’errore di programmazione che si attira gli strali degli utenti che commentano con parole di fuoco. Il più moderato è del seguente tenore: «Ma non vi vergognate neanche un po'?».

«Sono dispiaciuto di annunciare che mi ritiro dalla partita a Bercy. Ho finito il match quando erano quasi le 3 del mattino e sono andato a letto solo qualche ora più tardi. Avevo meno di 12 ore per riposare e preparare la prossima partita». Così Jannik Sinner sui suoi profili social spiega il motivo del ritiro dal torneo Atp Masters 1000 di Parigi-Bercy. «Devo prendere la decisione giusta per la mia salute e il mio corpo - sottolinea il numero 4 del mondo - Le settimane a venire con le Atp Finals in casa e la Coppa Davis saranno importantissime, ora mi concentro sulla preparazione di questi importanti eventi. Ci vediamo a Torino! Forza!».