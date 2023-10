Tennis, Sinner da urlo: batte Medvedev e trionfa nell'Atp 500 di Pechino

04 ottobre 2023 a

Jannik Sinner trionfa a Pechino. Nella sfida con Daniil Medvedev nella finale del torneo Atp 500 della capitale della Cina il 22enne altoatesino ha fatto la storia, conquistando il titolo in due set (entrambi vinti al tie break). Sinner, superando il favorito Carlos Alcaraz in semifinale, era già diventato il secondo italiano con la miglior classifica di sempre: diventa numero 4 del mondo come Adriano Panatta 47 anni fa (nel 1976), dietro solo a Nicola Pietrangeli, considerato il numero 3 del mondo nel 1959 e 1960 nelle classifiche stilate allora dal giornalista Lance Tingay.

Sinner ha raggiunto a Pechino la quinta finale Atp del 2023 (2 titoli prima di oggi), la dodicesima in carriera (8-3 il bilancio nelle precedenti). Questi dati non tengono conto delle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals del 2019, l’evento che l’ha lanciato nel grande tennis, torneo con i migliori Under 21 del circuito che non assegna punti per la classifica generale. Con questa vittoria Sinner entra definitivamente nell’Olimpo del tennis italiano, puntando ora a diventare il migliore della storia.