Jannik Sinner batte Alcaraz a Pechino: finale e storico 4° posto Atp come Panatta

Jannik Sinner nella storia. Il tennista azzurro batte Carlos Alcaraz e si qualifica per la finale del 'China Open', torneo Atp 500 che si disputa a Pechino. Il giocatore altoatesino ha trionfato in due set con il punteggio di 7-6 (4), 6-1 in un'ora e 57' di gioco. Ma oltre a questo, grazie a questa vittoria Sinner sale al quarto posto nel ranking Atp, eguagliando Adriano Panatta e il miglior risultato mai ottenuto da un italiano nell’era della classifica computerizzata, introdotta nel 1973. In finale Sinner affronterà Daniil Medvedev, che nell'altra semifinale ha battuto in due set il tedesco Alexander Zverev. Sinner vince il quarto confronto diretto su 7 sfide con Alcaraz e in finale affronterà il russo Daniil Medvedev, vittorioso in semifinale in 2 set contro il tedesco Alex Zverev.

La partita - L’altoatesino parte male, sotto 2-0 e palla break per lo spagnolo. Conquistato con fatica il punto dell’1-2, l’azzurro è cresciuto e ha combattuto alla pari con lo spagnolo, strappandogli il servizio nel quarto set e proseguendo fino al tie break vinto 7-4. Nel secondo set il crollo che non ti aspetti di Alcaraz, con Sinner sugli scudi che chiude addirittura 6-1. E domani in finale lo aspetta Danil Medvedev e, soprattutto, il nuovo ranking mondiale: numero 4.