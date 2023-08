Roma, il Chelsea apre a Romelu Lukaku in prestito. Che succede a Trigoria

25 agosto 2023 a

a

a

Il Chelsea è in trattativa per il trasferimento di Romelu Lukaku alla Roma. Il club inglese lascerebbe partire in prestito l’attaccante belga a patto che il suo ingaggio venga interamente pagato dal club interessato. Lo riporta il quotidiano inglese "The Telegraph". Il club giallorosso, dopo l’iraniano Sardar Azmoun, punta a completare l’attacco e Lukaku, con l’opzione del prestito, potrebbe essere una soluzione anche dal punto di vista economico.

"Roma tradita da un giocatore". Lo sfogo di Mourinho. Sospetti su Karsdorp

Il belga, al centro del mercato estivo, è stato in trattativa per trasferirsi alla Juventus, ipotesi che ha spinto l’Inter a rinunciare all’attaccante che, giorni fa, ha rifiutato un’offerta arrivata dall’Arabia Saudita. Con il decreto crescita Lukaku costerebbe alla Roma tra gli 8 e i 9 milioni (tra parte fissa e bonus).