Mourinho attacca sul rigore contro la Juve, così smaschera gli arbitri

«Uno è stato fatto ribattere, l’altro no. Indovina quale». Josè Mourinho è tornato protagonista sui social polemizzando sul rigore fatto ribattere a Dybala nella gara di Champions tra Juve e Zenit. Il portoghese tecnico della Roma ha postato due foto, una con il fermo immagine al momento del calcio dell’argentino, l’altra con il rigore battuto e sbagliato da Veretout nella sfida di campionato tra la Juve e i giallorossi.

In entrambe le foto si vede chiaramente l’ingresso anticipato in area di un giocatore dello Zenit e di Chiellini (in Juve-Roma). Dybala dopo l’errore ha segnato il secondo tentativo, a Veretout e alla Roma, invece, il rigore non era stato fatto ribattere dall’arbitro Orsato.

