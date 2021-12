Mourinho presenta baby Mou! Lo Special one pazzo della figlia Matilde, ecco perché

15 dicembre 2021 a

Shopping di Natale per José Mourinho e sua figlia Matilde. L'allenatore della Roma si gode le bellezze della Capitale in famiglia dopo i buoni risultati della sua squadra. "Che giorno meraviglioso! Un po' di riposo e di shopping di Natale" scrive postando una sua foto danti alla basilica di San Pietro. Il tecnico giallorosso è orgoglioso dei successi della figlia Matilde, che curiosamente si chiama come la madre. "Ha vinto un incredibile e prestigioso premio" per la sua attività nella gioielleria, svela lo Special One postando anche una foto di baby Mou:

