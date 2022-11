Lo sfogo di José Mourinho: Roma tradita da un giocatore. Sospetti su Karsdorp

09 novembre 2022 a

José Mourinho si sfoga dopo il pareggio della sua squadra con il Sassuolo. Il tecnico giallorosso parla di atteggiamento poco professionale da parte di uno dei suoi giocatori e i sospetti cadono su Karsdorp. «Abbiamo fatto una buona partita, con i nostri limiti ma con un atteggiamento positivo e serio dopo due giorni tristi e pesanti. La squadra ha provato a vincere, controllando un avversario molto difficile e mi dispiace perché è stata tradita dall’atteggiamento non professionale di un giocatore di cui non faccio il nome. L’ho già detto nello spogliatoio». Così Jose Mourinho, allenatore della Roma, commenta a Dazn il pareggio esterno contro il Sassuolo. «L’ho invitato a trovarsi un club per gennaio», ha aggiunto Mourinho in conferernza stampa. «Ho visto tutti i giocatori che hanno dato il massimo. Sono soddisfatto, abbiamo limiti e lo sappiamo, arriviamo davanti alla porta e dobbiamo spaccarla per fare gol. Non abbiamo i giocatori più creativi, abbiamo messo la creatività sulle spalle di un bambino (Volpato, ndr) che qualche mese fa giocava su un campo di plastica e in una competizione di livello bassissimo di competitività e qualità. Tutti abbiamo fatto il meglio possibile», ha spiegato il tecnico portoghese. «Non mi avete mai visto essere critico con Rui Patricio che ha sbagliato qui l’anno scorso, con Ibanez che ha sbagliato domenica scorsa o con Pellegrini che ha sbagliato un rigore contro la Juve all’ultimo minuto l’anno scorso. Non mi avete mai visto essere critico con un giocatore, anche io sbaglio e come famiglia dobbiamo sostenerci nei momenti di difficoltà. L’atteggiamento è una storia diversa: quando sei professionista di qualcosa, non solo del calcio, devi rispettare chi rappresenti, chi lavora con te, dando il massimo come tutti. È l’unico motivo per cui sono dispiaciuto perché sento questa sensazione, anche perché conosco il processo dietro l’atteggiamento», ha sottolineato ancora. «Mi dispiace perché potevano perfettamente essere 3 punti, è un punto e ne abbiamo uno in più rispetto a quattro ore fa. Andiamo avanti domenica, c’è l’ultima di questo periodo e cercheremo di prendere punti», ha concluso Mourinho.

Poi il tecnico della Roma ha affrontato il tema della difficoltà a fare gol. «Abbiamo difficoltà a fare gol - conferma Mourinho - Gli errori fanno parte del gioco ma un punto fuori casa è sempre un risultato positivo. Sono contento dell’atteggiamento generale della mia squadra. Ora manca la partita contro il Torino e vediamo se riusciamo a finire questo periodo con i 3 punti», ha aggiunto. «Abraham? Non valuto le prestazioni solo per i gol ma gli ho chiesto perchè non ha sempre l’atteggiamento di oggi. Ha fatto una buona partita», ha detto Mourinho. «Volpato? Non posso aspettarmi che un ragazzo giovane anche se di talento, ma che fino a poco fa giocava nella Primavera, possa prendere la squadra sulle spalle», ha replicato. Infine sulla possibilità di avere Dybala contro il Torino, Mou ha dichiarato: «Non lo so se recupera per domenica, è difficile da dire. Non so cosa si è detto con il ct dell’Argentina, se deve giocare per andare al Mondiale o no. Ma è chiaro che per alcuni giocatori la testa è più di là che di qua ma certo mi piacerebbe averlo contro il Toro».