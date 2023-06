Ibrahimovic lascia il Milan. A San Siro l'addio ai tifosi rossoneri

03 giugno 2023 a

a

a

Il Milan ha fatto spare che al termine della partita contro il Verona di domenica 4 giugno saluterà Zlatan Ibrahimovic con una breve cerimonia che coinvolgerà i 70mila spettatori di San Siro. «AC Milan intende così ringraziare Zlatan per questi magnifici anni vissuti insieme», si legge in una nota del club.

Il Milan in Serie A è in crisi nera: il 2023 è da incubo, andamento da retrocessione

L’attaccante svedese era tornato in rossonero nel gennaio 2020, 11 anni dopo il biennio 2010-2012 (42 gol in 61 partite). Nelle 2 avventure rossonere ha contribuito a 2 scudetti e a 1 Supercoppa Italiana, oltre a conquistare il titolo di capocannoniere della Serie A nel 2011-2012. Nell’ultimo anno gli infortuni lo hanno costretto a un ruolo marginale e l’anno prossimo non giocherà più per il Milan. Il futuro è tutto da scrivere: a ottobre compirà 42 anni e potrebbe accettare la sfida di giocare nel Monza. «Mi spiace non sia a disposizione per il Verona», ha detto l’allenatore Stefano Pioli, «ci ha provato ma non è in condizione di essere in campo. Abbiamo parlato, sì, della situazione che lo riguarda, ma sono cose che restano fra noi. Il suo futuro lo deciderà lui, assieme al club. Deciderà con grande onestà un eventuale futuro da giocatore o da non giocatore».