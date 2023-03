Serie A, Udinese-Milan 3-1. I rossoneri sono in crisi nera: ruolino da retrocessione in campionato

18 marzo 2023 a

a

a

L’Udinese si impone per 3-1 sul Milan nell’incontro valido per la 27ma giornata del campionato di calcio di serie A. Padroni di casa in vantaggio già al nono minuto, grazie a Pereyra, abile a capitalizzare un recupero di Samardzic e a fare centro con un diagonale rasoterra che si infila alla destra di Maignan. Al 40’ Silvestri nega il pareggio al Milan allungandosi alla sua sinistra su un destro a giro di Leao. Al 44’ rigore per il Milan per un fallo di mano di Bijol. Tira Ibrahimovic, Silvestri para alla sua sinistra ma l’arbitro Doveri fa ripetere. Sul secondo tentativo Ibra la mette dentro e pareggia, segnando al ritorno da titolare dopo il grave infortunio. Non è finita la prima frazione: al 51’ è Beto a riportare avanti l’Udinese infilando sottoporta un suggerimento dalla sinistra. Il primo tempo si chiude sul 2-1.

Red Bull tra paradiso e inferno: disastro Verstappen. Leclerc fa lo show

Nella ripresa ancora Udinese in gol con Ehizibue, che al 70’ insacca da un metro raccogliendo un cross basso di Udogie. Finale di partita con il Milan all’attacco nel tentativo di accorciare le distanze, ma i bianconeri difendono il doppio vantaggio e il risultato non cambia più. Il Milan resta così in quarta posizione a 48 punti, zoppicando nella corsa per la Champions League, mentre l’Udinese aggancia momentaneamente la Juventus a quota 38 in classifica.