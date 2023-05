Giro d'Italia, Roglic fa un capolavoro sul Monte Lussari e ipoteca la maglia rosa

27 maggio 2023 a

Il 33enne sloveno della Jumbo-Visma Primoz Rogli vince la tesissima cronoscalata Tarvisio-Monte Lussari davanti al gallese Geraint Thomas che arriva a 40 secondi perdendo così la maglia rosa e con essa il Giro d’Italia 2023. Domani passerella finale a Roma che non cambierà la classifica.

Alla vigilia il ciclista del team Ineos Grenadiers aveva un vantaggio di 26 secondi che lo sloveno, malgrado un incidente di percorso a pochi chilometri dall’arrivo (problemi con la catena che lo hanno costretto al cambio di bici in piena salita), è riuscito a colmare conquistando la tappa e la maglia rosa. Nonostante questo problema meccanico a poco più di 2000 metri dall’arrivo, il corridore sloveno della Jumbo-Visma ha dominato la prova, chiusa col tempo di 44’23’’ alla media di 25.145 km/h, battendo l’ormai ex maglia rosa, scavalcandolo in classifica generale di 14 secondo. Terzo posto di giornata per il portoghese Joao Almeida (UAE Team Emirates), a 42 secondi, che completerà il podio di questa edizione del Giro, e quarto per l’italiano Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) a 55 secondi. Domani la frazione conclusiva, una passerella di 135 chilometri sulle strade di Roma con rettilineo d’arrivo collocato su via dei Fori Imperiali.

“Quello che ho fatto è incredibile, mi sono davvero divertito. È difficile dirlo a parole, ma è incredibile l’energia che mi ha dato la gente, la speranza. Non pensavo che tutto fosse perduto dopo quel problema, ma ho rimesso su la catena e sono ripartito. È stata una lotta, la speranza alla fine c’è sempre ed è per questo che io sono qui. Ogni istante oggi me lo sono goduto” la reazione di Roglic ai microfoni di Rai Sport dopo aver vinto la tappa e praticamente il Giro d’Italia.