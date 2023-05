Formula 1, Hamilton snobba la Ferrari: “Voglio rinnovare con la Mercedes”

25 maggio 2023 a

Lewis Hamilton alla Ferrari? Sembra proprio di no. A spegnere le voci arrivate negli scorsi giorni dall’Inghilterra è lo stesso campione di Formula 1, che ha parlato dei rumors nel corso della conferenza stampa in vista del Gran Premio di Montecarlo: “La Ferrari non mi ha cercato. Il mio staff sta lavorando per arrivare a chiudere la trattativa sul rinnovo con la Mercedes. Siamo un team che ha vinto, ora abbiamo preso decisioni sbagliate ma stiamo lavorando per crescere. Il team sta lavorando tanto per questo obiettivo. Ripeto, sono solo speculazioni, il mio team sta lavorando per la definizione della trattativa sul nuovo contratto e ci siamo”. Da Hamilton poi è arrivato un pensiero sull’Emilia-Romagna: “È giusto non correre a Imola pensando a quello che è successo nella regione. Felice di essere qui anche se sarà difficile capire se gli aggiornamenti ci daranno le risposte che vogliamo. Ma speriamo di avvicinarci ai nostri rivali”.

Addio a Leclerc, c'è Hamilton? La bomba sulla Ferrari: c'è la maxi-offerta

Anche Charles Leclerc, in un’intervista concessa a L’Equipe in vista della gara di casa, si è espresso sulle voci di mercato che riguardano i piloti della Ferrari: “Non ho assolutamente alcun dubbio che se ci fosse stato qualcosa, Fred Vasseur me lo avrebbe fatto sapere. Quindi su questo, non sono assolutamente preoccupato. Vedremo cosa succederà in futuro. Ma non mi sento di commentare perché altrimenti si fa un titolo. Sto imparando a conoscere la stampa…”.