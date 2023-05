Nba, flop Lakers con Denver. E dopo il cappotto Lebron James minaccia il ritiro

23 maggio 2023 a

I Denver Nuggets sono la prima squadra qualificata per le Finali Nba del 2023. La franchigia del Colorado ha battuto i Los Angeles Lakers anche in gara 4 per 113-111 chiudendo così la serie sul 4-0. Denver approda per la prima volta nella sua storia alle Finali per il titolo a coronamento di una cavalcata che l’ha vista perdere appena tre partite in tutta la postseason: una con Minnesota e due con Phoenix. Nikola Jokic è stato ancora una volta il grande protagonista: ha messo a referto 30 punti, 14 rimbalzi e 13 assist, chiudendo la serie con l’ottava tripla doppia dei suoi playoff e battendo il record di Wilt Chamberlain. Al serbo è andato anche il premio di MVP della finale ad Ovest (premio intitolato a Magic Johnson). In casa Nuggets da segnalare anche i 25 punti di Jamal Murray e i 22 di Aaron Gordon decisivo anche con una stoppata su LeBron James nel finale di partita.

Proprio il 38enne James ha provato in tutti i modi a tenere vive le speranze dei Lakers, sfiorando la tripla doppia con 40 punti, 10 rimbalzi e 9 assist. Non è bastata anche la doppia doppia di Anthony Davis con 21 punti e 14 rimbalzi. A fine partita, il fenomeno americano ha parlato per la prima volta del suo possibile ritiro dal basket giocato dopo una stagione estenuante e complicata sotto molti aspetti. «Vedremo cosa succede andando avanti», ha detto James nella risposta finale della sua conferenza stampa post partita. «Non lo so. Non lo so. Ho molto a cui pensare, a dire il vero», ha aggiunto. «Non mi piace dire che è stato un anno di successo, perché a questo punto della mia carriera gioco soltanto per vincere campionati», ha dichiarato ancora James che ha un contratto per 46,9 milioni di dollari la prossima stagione con i Lakers, ma può decidere del suo futuro dopo aver superato il record di miglior marcatore nella storia della Nba di Kareem Abdul-Jabbar all’inizio di quest’anno.

«Scendere in campo, essere presenti negli spogliatoi e nei viaggi in autobus e in aereo è sicuramente impegnativo. È stata una stagione molto dura per me e per il nostro club. Ma è stato bello, un bel viaggio», ha chiosato LeBron con parole cha sanno tanto di addio alla pallacanestro.