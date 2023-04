La Lazio si ferma, sconfitta all'Olimpico dal Torino

22 aprile 2023 a

a

a

Il Torino doma una Lazio nervosa che non trova la via del gol e passa l’esame dell’Olimpico per 0-1 nella 31ma giornata di Serie A guadagnando il decimo posto in classifica. Prima occasione per la squadra di casa già dal primo minuto, con Mattia Zaccagni che colpisce di testa verso il palo di sinistra: sembra entrare ma è un’illusione ottica e Vania Milinkovic-Savic in realtà afferra la palla prima che superi la linea. Al 13’ un brutto fallo in area su Hysaj fa sospettare un rigore ma l’arbitro nega e lo stadio fischia. Al 19’ occasione Torino per Radonjic, tiro salvato di piede da Provedel, che para anche il successivo tiro dall’angolo. Il Torino trova finalmente la via del gol sul finale della prima frazione al 43’ con Ilic. Un minuto di recupero.

Immobile torna in campo -e sul finale azzarda anche una rovesciata- a sei giorni dal famoso scontro con il tram: Sarri lo manda a giocare al 53’, esce Pedro, un minuto dopo anche Marcos Antonio entra per Vecino. Il Torino sfiora il gol con Sanabria al 56’ con un gran sinistro sventato da Provedel che respinge. Juric nel frattempo manda negli spogliatoi Radonjic, entra Karamoh. In casa Lazio, entrano Lazzari e Casale per Hysaj e Patric. Ultimo cambio di Sarri all’80’, entra Pellegrini per Marusic. Rovesciata fallita da Immobile, che con la schiena dovrebbe stare attento, all’85’, occasione fallita del Torino con Sanabria un minuto dopo, altra occasione mancata granata all’88’ con Buogiorno che di testa manda fuori. Cinque minuti di recupero, e arriva una palla gol Lazio nel secondo di questi con Zaccagni dal limite, occasione sfumata in alto Il Torino sale al decimo posto in classifica, la Lazio incassa la seconda sconfitta casalinga e resta ferma al secondo con 61 punti incalzata dalla Juventus, tornata a 59, che però domani incontra il capolista Napoli alle 20,45.