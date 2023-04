Immobile, bollettino medico dopo il terribile incidente: “Frattura e trauma distorsivo”

16 aprile 2023 a

Un grosso spavento e qualche ammaccatura per Ciro Immobile. Questa mattina l’attaccante e capitano della Lazio è rimasto coinvolto in un incidente stradale con un tram all’altezza di Piazza delle Cinque Giornate a Roma. Il botto è stato terrificante tanto che l’automobile su cui viaggiava il calciatore biancoceleste in compagnia delle figlie è rimasta distrutta, mentre il mezzo del trasporto pubblico capitolino è uscito fuori dai binari. Ora dalla società di Claudio Lotito è arrivato un bollettino medico sulle condizioni di Immobile a seguito della disavventura in auto: “Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che, in data odierna, a seguito di un incidente stradale, il calciatore Ciro Immobile ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell' XI costola destra. Le condizioni sono al momento buone. Il calciatore rimane in osservazione presso il reparto di medicina di urgenza diretto dal professor Francesco Franceschi del Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS in Roma”.