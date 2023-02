Roma, pace fatta tra Mourinho e Karsdorp. L'agente dell'olandese: “Non vede l'ora di giocare”

14 febbraio 2023 a

Rick Karsdorp è pronto a ritornare al suo posto sulla fascia destra della Roma. Il terzino olandese ha recuperato dall’infortunio che lo aveva bloccato nelle ultime settimane e ieri è tornato ad allenarsi con il gruppo, puntando ad una convocazione per il match di Europa League contro il Salisburgo. L’esterno arrivato dal Feyenoord nell’estate del 2017 era stato fatto fuori da José Mourinho dopo la partita di novembre con il Sassuolo: nel post-gara l’allenatore portoghese lo accusò, senza fare il nome esplicitamente, di aver tradito la squadra. Ora però è tornato il sereno tra i due e, constatata la permanenza nel calciomercato di gennaio, Karsdorp sarà nuovamente a disposizione.

A parlare di una situazione serena è Johan Henkes, procuratore del classe 1995: “C’è stato un periodo buio dopo Sassuolo, ma Rick e l’allenatore hanno continuato a lavorare insieme in maniera professionale. Ad alti livelli sportivi situazioni del genere accadono. Abbiamo discusso a lungo nell'ultimo periodo, Rick e l'allenatore hanno parlato più volte e sono entrambi fiduciosi di poter finire bene la stagione”. L’agente dell’olandese, intervistato dal Telegraaf, ha poi preso le distanze da chi ha cercato di seminare zizzania su una vicenda delicata: “Molte persone erano coinvolte nella questione e hanno parlato del caso, c’è anche chi ha usato parole dure sul caso, ma non siamo stati né il giocatore né io. Rick non ha appoggiato tali inferenze. Una cosa del genere dovrebbe essere risolta a porte chiuse. Karsdorp non ha mai dichiarato di non voler più giocare per il club. Al contrario, gli piace come non mai stare a Roma. Da questa settimana è tornato in forma ed è disponibile per le partite. Gli piacerebbe competere con i suoi compagni di squadra sul campo, il club ha molti obiettivi da raggiungere”.

Henkes ha infine sostenuto che Karsdorp non ha mai dimostrato un comportamento sbagliato: “Se così fosse Rick avrebbe smesso immediatamente di giocare per il club. Gli esempi sono numerosi. Rick non è un traditore. Non è così che il club vede Rick, lo stesso vale per lo staff e i suoi compagni di squadra. Vogliono solo riavere in squadra un Rick Karsdorp in forma”.