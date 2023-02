Inter, lite furibonda tra Barella e Lukaku. Si rischia il peggio: “Figlio di p...”

14 febbraio 2023 a

Una lite che non si vedeva da anni su un campo di calcio. Durante il primo tempo della sfida tra Inter e Sampdoria, poi terminata sullo 0-0, è andato in scena un pesante battibecco tra Romelu Lukaku e Nicolò Barella. Ad accedere la miccia che ha causato l’esplosione è stato un controllo di palla sbagliato dall’attaccante belga, un errore tecnico che ha portato il centrocampista a sbracciare e a lamentarsi vistosamente di quanto accaduto. Lukaku ha perso la calma ed ha reagito con veemenza ai rimbrotti del compagni di squadra: “Non si fa così. Basta! Basta! Non ti permettere”. Poi un primo insulto in lingua inglese: “F***”, seguito da un altro in italiano e comprensibile dal labiale (Dazn ha inquadrato l’intera scena in diretta): “Figlio di pu***a”. Al 66’ entrambi i giocatori sono stati sostituiti da Simone Inzaghi, che non ha nascosto il proprio disappunto per la scenetta, parlandone apertamente nell’intervista post-partita rilasciata a Sky Sport: “La lite del primo tempo tra Barella e Lukaku? Sono cose da campo che non voglio vedere, non dovrebbero succedere. Sono grandissimi amici, c'era un po' di nervosismo, ma è una situazione rientrata che non voglio assolutamente vedere”.