Spezia-Napoli, Osimhen colpisce con una pallonata una tifosa: il gesto inaspettato

05 febbraio 2023 a

a

a

Occhio al pallone! Durante le fasi di riscaldamento andate in scena nel pre-partita della sfida tra Spezia e Napoli giocata in Liguria, Victor Osimhen, bomber degli azzurri e poi autore di una doppietta durante la partita, ha calcia il pallone verso la porta ed ha involontariamente colpito una ragazza nella curva dei tifosi dello Spezia. Le immagini di Dazn hanno in seguito mostrato che il centravanti della squadra di Luciano Spalletti è poi salito in tribuna per abbracciarla e scusarsi, tra i sorrisi e gli applausi dei presenti. A pubblicare il video su Twitter è stato il giornalista Federico Gennarelli: “Bellissimo gesto di Osimhen, che nel pre-partita di Spezia-Napoli sale in tribuna per abbracciare una ragazza, inavvertitamente colpita da un pallone calciato nel riscaldamento. Le cose belle del calcio”.