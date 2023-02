Clamorosa sconfitta per Federer: chi gli toglie il primato social in Svizzera

Luca De Lellis 03 febbraio 2023 a

a

a

Roger Federer in patria è considerato alla stregua di una divinità. E in effetti per ciò che ha rappresentato per il tennis mondiale è perlomeno comprensibile la sua reputazione. Ma c’è una piccola curiosità che indirettamente lo riguarda: da qualche giorno non è più lo svizzero più seguito al mondo su Instagram. Infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport, con 11,4 milioni di follower Alisha Lehmann, calciatrice e influencer dell’Aston Villa, ha superato il maestro della racchetta fermo “soltanto” a 11,2 milioni di seguaci.

Skriniar, Marotta senza parole: "Dobbiamo abituarci". Il caso che spacca l'Inter

Dal 2021 la ragazza gioca e segna nella squadra femminile dei “Villans”, nella FA Women's Super League. Ricopre il ruolo di attaccante, e ha continuamente ribadito che prima di essere una influencer è una calciatrice, e coltiva questo sogno fin da quando ha vestito per la prima volta la maglia del Konolfingen a 9 anni, società di un piccolo comune svizzero da 6.000 abitanti nella regione di Berna. Poi è arrivato il salto in uno dei club più iconici del paese, lo Young Boys, e nel 2016 l'esordio nella prima lega femminile svizzera. Nella stagione successiva è la migliore cannoniera della squadra giallonera e viene attenzionata dal West Ham, che la acquista nell’estate del 2018. Poi un periodo di transizione all’Everton prima di passare all’attuale maglia, quella appunto dell'Aston Villa. Anche con la Nazionale svizzera vanta un bottino niente male, con 34 presenze e 7 gol all’attivo. Per spodestare dal “trono” nazionale di Instagram uno come Federer, qualcosa di significativo devi aver fatto. Essere magari da esempio per migliaia di ragazze che vogliono intraprendere un percorso non comune, ma che le fa stare bene. E forse Alisha Lehmann lo è.