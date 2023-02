Roma, assalto a Piazza Mancini degli ultras della Stella Rossa: aggrediti i romanisti

05 febbraio 2023 a

Nel dopo gara dell’anticipo di Serie A Roma-Empoli c’è stato un autentico agguato agli ultras giallorossi da parte di una cinquantina di tifosi della Stella Rossa di Belgrado, arrivati appositamente dalla capitale serba per cercare lo scontro, reduci dalla trasferta a Milano per una partita di basket di Eurolega. Ai tifosi della Roma sarebbe stato sottratto un borsone contenente, striscioni, pezze e bandiere: a farne le spese è stato in particolare lo storico gruppo della Curva Sud dei Fedayn. A rivendicare l’accaduto sono stati gli stessi tifosi serbi sul proprio profilo Twitter: “La Stella Rossa ieri sera ha attaccato gli ultras della Roma e ha preso le bandiere del gruppo Fedayn, 30-40 supporter della Stella Rossa di Belgrado hanno attaccato 50-60 romanisti”. “Per due o tre volte i romanisti hanno corso e sono stati rimontati e accerchiati, abbiamo raggiunto i Fedayn e preso tanti striscioni», hanno poi aggiunto, mostrando anche un video con le immagini dell’agguato andato in scena a Piazza Mancini a Roma, una zona adiacente allo Stadio Olimpico.

La squadra della Stella Rossa è gemellata con il Napoli e l’agguato potrebbe essere legato agli scontri tra tifosi romanisti e napoletani avvenuti lo scorso 8 gennaio sull’A1 all’autogrill Badia al Pino. Secondo quanto riferisce l’AGI da fonti interne alla tifoseria giallorossa, gli aggressori sarebbero sbucati dalle aiuole armati di mazze e bastoni e, dopo aver aggredito il gruppo, di cui facevano parte anche alcune ragazze, sarebbero fuggiti via. Sul caso indaga la polizia di Stato.