Infortunio per Jannik Sinner, paura per gli Australian Open

Oltre al danno, vien da dire, anche la beffa. Perché se la sconfitta rimediata stanotte dal numero 33 del mondo Sebastian Korda nei quarti di finale del torneo Atp di Adelaide – 7-5, 6-1 il risultato finale – preoccupa il giusto, Jannik Sinner ha però accusato un altro infortunio che può costringerlo a saltare gli Australian Open. In particolare, un problema all’anca che potrebbe compromettere la sua partecipazione al primo Grande Slam dell’anno, l’appuntamento più importante di questo inizio di stagione 2023.

Il fatto è che i problemi fisici per il tennista altoatesino stanno diventando una spiacevole consuetudine. Tanto che nel 2022 è stato costretto a ritirarsi ben 4 volte: agli ottavi di finale di Indian Wells con Kyrgios, nell’altro Master 1000 di Miami contro Cerundolo, nel quarto turno del Rolland Garros mentre stava vincendo con Rublev e, dulcis in fundo, nella semifinale del torneo di Sofia contro Rune. Conseguenza: l’Equipe, piuttosto ingiustamente, lo proclama delusione numero 1 dell’anno. Nonostante i vari acciacchi che lo hanno messo ko anche verso la fine della stagione e che, tra le altre cose, lo hanno costretto a saltare la Coppa Davis, a Jannik va dato ciò che è di Jannik.

E, quindi, quella che per molti è stata la partita più bella dell’anno l’hanno giocata lui e il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz nei quarti di finale degli Us Open. Sconfitta in rimonta che ancora brucia parecchio nella sua testa. Ma i quarti di finale Sinner li ha raggiunti anche in altri due Slam: Wimbledon, dove vince un’altra battaglia con Alcaraz in un duello che segnerà la nuova epoca del tennis, e proprio gli Australian Open. Nella stagione scorsa anche un titolo, quello nell’Atp 250 di Umago. Indovinate contro chi? Ma sì, sempre lui, il cannibale spagnolo Alcaraz.

Serve cautela nel definire una stagione del genere deludente. Certo è che, da uno con il talento di Sinner, ci si aspetta sempre la luna. Ecco, bisogna solo sperare che questo infortunio all’anca non sia tanto grave da precludergli la possibilità di dimostrare a tutti cosa è in grado di fare Jannik Sinner.