Incredibile Jannik Sinner, batte il fenomeno spagnolo Alcazar e vola ai quarti di Wimbledon

03 luglio 2022

Nel giorno in cui il Campo Centrale di Wimbledon festeggia i suoi primi 100 anni, con una sfilata di campioni da far venire la pelle d’oca, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz regalano uno spettacolo straordinario dimostrando di avere tutte le carte in regola per entrare un giorno in quel ristretto club di fenomeni. Alla fine l’ha spuntata un grandissimo Sinner con un’incredibile vittoria in quattro set al sesto match point, dopo averne sprecati due nel tiebreak del terzo.

Un Sinner che ha dimostrato però di poter giocare alla pari con il fenomenale spagnolo, erede designato di Nadal e non solo, e che alla fine è riuscito a prevalere grazie ad una varietà di gioco superiore. Nel prossimo turno Sinner è atteso quasi certamente dal confronto contro il n.1 del seeding Novak Djokovic, impegnato oggi contro il sorprendente olandese van Rijthoven. Il campione serbo, sei volte vincitore a Wimbledon, è imbattuto sull’erba londinese da tre anni. «Non me l’aspettavo, sull’erba non avevo ancora vinto una partita. Ho cercato di adattarmi e il pubblico mi ha aiutato tantissimo», ha dichiarato Sinner subito dopo la partita.

La partita ha visto Sinner partire subito alla grande, dominando il primo set per 6-1 con due break a suo favore e un gioco a tratti spettacolare. Stranamente falloso e forse nervoso Alcaraz, che ha faticato a tenere il ritmo imposto dall’azzurro. È proprio sulla rapidità di palla e di movimento che

Sinner ha provato a sorprendere lo spagnolo, variando molto il gioco e attaccando più spesso rispetto alle sue abitudini. Inoltre sostenuto da un’ottima percentuale al servizio, Sinner ha incamerato per 6-4 anche il secondo set con un break al primo gioco. Nella terza partita, complice un fisiologico calo fisico dell’azzurro e una minor efficacia al servizio, Alcaraz sale di livello e al tiebreak riesce ad evitare la sconfitta annullando due match point e chiudendo a sua volta alla terza palla set. Da quel momento in poi inizia un’altra partita, con Sinner che cala progressivamente anche nei colpi di rimbalzo e l’inossidabile spagnolo che piano piano prende il sopravvento. Nel momento di massima difficoltà, però, Sinner trova la forza di brekkare ancora Alcaraz nel quarto set e chiudere la partita sul 6-3 dopo aver sciupato altri due match point sul servizio dello spagnolo sul 5-2 e uno sul suo servizio nel game successivo.

«Carlos è un avversario difficilissimo e una persona squisita, è stato un piacere giocare con lui davanti a questo pubblico in una giornata speciale nei 100 anni del Centrale», ha detto ancora l’azzurro. «È difficile giocare dopo aver avuto un match point, ho provato a fare del mio meglio. Sono contento di come ho gestito la situazione perché all’inizio del quarto set sono andato in difficoltà. Sono contento di essere andato al prossimo turno e spero di giocare un buon tennis», ha concluso Sinner.

