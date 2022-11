Germania-Giappone, giocatori tedeschi con la mano davanti alla bocca per protesta

23 novembre 2022 a

Anche il portiere della Germania, Manuel Neuer, capitano della formazione tedesca, ha deciso di rinunciare a indossare la fascia "One Love" per promuovere l’inclusività e il sostegno alla comunità Lgbtq+ nel mondo del calcio dopo che la Fifa ha minacciato di punire tale decisione con un cartellino giallo. Nella gara d’esordio della Germania contro il Giappone è stata, comunque, curiosa la posa dei giocatori tedeschi prima dell’inizio di gara che si sono messi una mano sulla bocca, un probabile gesto di protesta sull’impossibilità di prendere posizione a favore dei diritti civili.

Non si fermano, dunque, le proteste dei calciatori che partecipano ai Mondiali di calcio in Qatar 2022. Dopo le polemiche per il divieto di indossare la fascia arcobaleno "One Love", i calciatori non si arrendono e decidono di mettere in scena altre proteste in favore della comunità Lgbtq+. L'ultima in ordine di tempo è quella dei giocatori tedeschi che, prima di incontrare la squadra giapponese, si sono tappati la bocca con la mano.