Qatar 2022, clamoroso tonfo dell'Argentina con l'Arabia Saudita. Dybala resta in panchina

22 novembre 2022 a

a

a

Clamoroso in Qatar: l’Argentina di Messi, tra le favorite per la vittoria finale, sconfitta al debutto contro una sorprendente Arabia Saudita. Spinta dal tifo di buona parte dello stadio, la squadra asiatica ha incassato lo 0-1 firmato Leo Messi su rigore (non limpidissimo e concesso dal Var) al 10’, ha continuato a pressare e a tenere altissima la difesa.

Fascia arcobaleno al braccio? Scatta il cartellino. La Fifa stronca la protesta dei capitani

Tre gol annullati sono stati annullati per fuorigioco agli argentini nel primo tempo, la ripresa sembrava una formalità e invece succede l'incredibile. L'Arabia Saudita ha clamorosamente ribaltato il risultato nel giro di 5 minuti con Al-Shehri al 48’ e Al Dawsari al 53’.

Vani gli assalti degli uomini di Scaloni per trovare almeno il pareggio, in una partita che si è prolungata fino al 103' con un altro recupero lunghissimo assegnato dall'arbitro, come ormai consuetudine in queste prime partite dei Mondiali.

Gli iraniani non cantano l'inno per protesta, insultati dai propri tifosi | VIDEO

Il romanista Paulo Dybala è rimasto in panchina per tutta la gara. Adesso Scaloni dovrà probabilmente affidarsi anche a lui nelle prossime gare con il Messico di sabato e con la Polonia di Zalewski mercoledì prossimo per evitare un'eliminazione che sarebbe una figuraccia storica.