Mondiali, Argentina ko: tifoso dell'Arabia Saudita festeggia a colpi di mitra

22 novembre 2022

a

a

La prima sorpresa del mondiale di calcio di Qatar 2022 ha come protagonista l'Arabia Saudita che ha battuto contro ogni pronostico l'Argentina di Lionel Messi, che tra l'altro era andata in vantaggio grazie a un rigore segnato proprio dal pluri-Pallone d'Oro. Poi al Lusail Stadium i sudamericani hanno subito due gol all'inizio del secondo tempo nel giro di 5 minuti, che hanno ribaltato il risultato rimasto invariato fino al fischio finale, nonostante il seppur lunghissimo recupero. Sui social è esplosa la felicità dei tifosi del regno saudita, come dimostrato in questo video dove alcuni personaggi davanti alla tv esultano per i gol della nazionale. Uno esce dalla stanza e comincia a sparare in aria con un mitra.

Intanto domani sarà gionata di festa in Arabia Saudita. Lo ha annunciato il re Salman, dopo che la nazionale ha battuto l’Argentina 2-1 all’esordio al Mondiale in Qatar. Lo riportano i media arabi. Il sovrano avrebbe approvato il suggerimento del principe ereditario Mohammed bin Salman di celebrare il successo della squadra. Tutti i dipendenti e gli studenti del settore pubblico e privato in tutti i livelli di istruzione avranno diritto a una giornata di vacanza.