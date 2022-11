Qatar 2022, dietrofront di Kane & Co. sulla fascia arcobaleno. È bastata la minaccia di un cartellino giallo

21 novembre 2022 a

È bastata la minaccia di un cartellino giallo per fare rientrare la protesta dei capitani di alcune nazionali europee impegnate nei Mondiali di calcio di Qatar 2022. Harry Kane, giocatore simbolo dell'Inghilterra, sarebbe stato il primo in ordine di tempo a ostentare al braccio una fascia arcobaleno, in sostegno dei diritti delle persone Lgbt di fronte agli emiri. Dopo gli annunci, la fascia arcobaleno "OneLove" in solidarietà con i diritti Lgbtq resterà negli spogliatoi. La Fifa infatti ha minacciato di ammonire i giocatori che violeranno le regole sulla tenuta di gioco. La marcia indietro riguarda Kane e i capitani di Galles, Belgio, Olanda, Germania, Svizzera e Danimarca le cui nazionali hanno diffuso un comunicato congiunto.

Le nazionali hanno spiegato che "la Fifa è stata molto chiara" che ci saranno "sanzioni sportive" se le fasce arcobaleno saranno indossate in campo. "Come federazioni nazionali - si legge ancora nel comunicato - non possiamo mettere i nostri giocatori in una posizione in cui potrebbero subire ammonizioni e quindi abbiamo chiesto ai nostri capitani di non indossarle". "Eravamo pronti a pagare le multe che normalmente si applicano alle violazioni sul kit di gioco ma non possiamo esporre i calciatori al pericolo di essere ammoniti o addirittura cacciati dal campo", conclude il comunicato.

Il regolamento Fifa vieta la manifestazione di qualsiasi presa di posizione politica in campo, in particolare per quanto riguarda la tenuta di gioco ma finora questo tipo di violazioni erano punite con una sanzione pecuniaria. La Fifa ha chiesto alle nazionali di indossare fasce di capitano a scelta con slogan generici a difesa dei diritti (da ’NoDiscrimination’ a ’ProtectChildren’). Fonti dell’organizzazione qatariota hanno riferito al Guardian che la decisione sulle fasce è solo della Fifa e non è il frutto di ingerenze del governo locale. Il portiere della Germania, Manuel Neuer, ieri in conferenza stampa aveva ribadito la volontà di indossare la fascia con la scritta "OneLove" su sfondo arcobaleno.