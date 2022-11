Mondiali 2022, partenza choc per il Qatar strapazzato dall'Ecuador: doppietta di Valencia

Sullo stesso argomento: Via ai Mondiali con la voce di Freeman e il saluto dell'Emiro

Un esordio senza appello per il Qatar: nella partita inaugurale dei mondiali di calcio la nazionale del Paese organizzatore è stata sconfitta dall'Ecuador per 2-0. Quello che emerge è un divario netto tra i sudamericani e i qatarioti. L'Ecuador ha sempre controllato la partita, non dando mai l’impressione di essere messo in difficoltà dalla nazionale locale, apparsa notevolmente inferiore agli avversari. L’Ecuador si è imposto per 2-0 grazie alla doppietta di Enner Valencia nel primo tempo, al 16’ su rigore e poi al 31’. Curiosa l'esultanza dei sudamerica, che dopo i gol si sono riuniti in cerchio indicando il cielo con le data, come in una sorta di preghiera.

Come detto la doppietta di Valencia decide la gara inaugurale dei Mondiali di Qatar 2022. Il primo brivido della partita arriva già al 3’ con un gol di Valencia, annullato però dall’arbitro italiano Orsato dopo il consulto con il Var per fuorigioco. Ma la gioia del primo gol del mondiale 2022 per l’attaccante del Fenerbahçe è solo rimandato. Al 16’ Valencia si presenta a tu per tu con Al Sheeb ma viene atterrato dal portiere al momento del dribbling. Orsato non ha dubbi e indica il dischetto. Valencia non sbaglia il rigore per l’1-0.

Lo stesso attaccante si ripete poco dopo. Al 31’ Caicedo recupera palla in mediana, e serve Preciado che crossa a centro area dove Valencia stacca di testa e realizza la doppietta personale. La prima occasione per il Qatar arriva al 50’ cross di Pedro Miguel e colpo di testa di Ali che finisce sul fondo. Nella ripresa l’Ecuador mette in mostra una buona proprietà di palleggio, con il Qatar che prova a riaprire la sfida al 62’ con un colpo di testa imperioso di Pedro Miguel. Poi all’86’ Muntari arriva per primo su un lancio dalle retrovie e calcia al volo dal limite dell’area ma la conclusione termina di poco alta sopra la traversa.