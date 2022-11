Qatar 2022, sfottò clamoroso dell'ecuadoriano. L'emiro perde le staffe

20 novembre 2022 a

a

a

Attimi di tensione sugli spalti della partita inaugurale dei mondiali di calcio, quella tra i padroni di casa del Qatar contro l'Ecuador. Come noto, la gara è stata dominata dia sudamericani che non una doppietta di Enner Valencia si sono assicurati la vittoria. Alla vigilia su Twitter era iniziate a circolare voci che il Qatar avesse in qualche modo "comprato" la partita, teoria superata dal campo con l'Equador che ha vinto senza problemi.

Sugli spalti si è verificato qualche momento di tensione a causa di un tifoso dell’Ecuador che ha provocatoriamente fatto il gesto dei soldi in faccia ai qatarioti che siedevano qualche fila dietro di lui. Uno degli spettatori perde la pazienza e inizia a inveire: "Shut up!", "stai zitto". L'ecuadoriano allora ha cambiato atteggiamento invitando tutti alla calma. Il video vola su Twitter, con milioni di visualizzazioni e con messaggi tutti sulla stessa linea: "Addio eroe, chissà che fine farà", il tweet che omaggia il protagonista.

aaaa