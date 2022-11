Ferrari, licenziato Mattia Binotto: ecco chi sarà il sostituto. Poi arriva la smentita

15 novembre 2022 a

a

a

Mattia Binotto non sarà più il team principal della Ferrari in Formula 1 e al suo posto a gennaio arriverà Frederic Vasseur dall’Alfa Romeo. La notizia è stata anticipata dal sito della Gazzetta che riferisce che il 54enne ingegnere francese era già stato sondato dal Cavallino in estate e sarebbe il prescelto in quanto forte del rapporto con i vertici del gruppo Stellantis costruito in questi anni di gestione della Sauber, brandizzata Alfa Romeo. Vasseur vanta un curriculum da uomo di corse costruito gestendo team nelle serie minori, a differenza della provenienza più tecnica di Binotto che era stato a capo dei motoristi e direttore tecnico Ferrari, prima di diventarne team principal. Binotto paga lo scotto di un quadriennio 2019-2022 dove è sempre mancata almeno la lotta per il titolo fino all’ultima gara, un po’ come era accaduto per la gestione di Maurizio Arrivabene. Inoltre c’era sul piatto il rapporto non proprio idilliaco con Charles Leclerc, il quale particolare aveva esordito in F1 proprio in Sauber, sotto la gestione Vasseur.

"C'è stata una vera dormita". Binotto tuona contro la Fia

«Speculazioni» e, soprattutto, «voci totalmente prive di fondamento». Non si è fatta attendere la replica della Ferrari alle voci che vorrebbero il team di Maranello pronto a dire addio a Binotto. «In relazione alle speculazioni apparse su alcuni organi di stampa - si legge in una nota della Scuderia - relative alla posizione del Team Principal della Scuderia, Mattia Binotto, Ferrari comunica che si tratta di voci totalmente prive di fondamento». In Ferrari dal 1995 come ingegnere motorista, Binotto ha fatto parte della scuderia corse dal 1997 al 2003, periodo coinciso con i trionfi della Rossa, sotto la presidenza di Luca di Montezemolo, la direzione di Jean Todt e la guida di Michael Schumacher. A gennaio 2019 ha sostituito Maurizio Arrivabene in qualità di team principal.