Serie A, Fiorentina-Lazio 0-4. Poker servito, viola schiantati

La Lazio passa al Franchi con un rotondo 4-0 e aggancia Udinese e Milan al terzo posto, alimentando i suoi sogni d’alta classifica in Serie A. Prestazione di grande qualità della formazione allenata da Maurizio Sarri che ha indirizzato la sfida a proprio favore nella prima parte di gara per poi gestirla con grande carattere e lucidità nella ripresa, infierendo quindi nel finale sui malcapitati avversari. La Fiorentina di Vincenzo Italiano cadono pesantemente in casa e provano a leccarsi le ferite con una classifica che si fa molto preoccupante alla luce dei soli nove punti fatti nelle prime nove giornate, in una serata in cui è girato tutto storto e in cui è tornata a palesarsi la solita sterilità offensiva, accompagnata da una evidente fragilità della difesa.

I biancocelesti sono cinici e micidiali di testa nei 25 minuti iniziali di partita, andando a segno due volte ed in entrambe le circostanze il protagonista è Zaccagni, prima come autore del calcio d’angolo su cui Vecino anticipa tutta la retroguardia viola, poi come realizzatore della rete dello 0-2 su assist di Milinkovic Savic. E pensare che erano stati i viola a farsi pericolosi ad inizio partita, soprattutto con Jovic che ha visto la sua conclusione respinta non al meglio da Provedel, su cui Ikonè ha fallito un tap-in sotto porta e con Marusic bravo poi a sbrogliare la situazione in angolo.

La reazione dei gigliati è generosa ma inconcludente, con anche un po' di sfortuna: traversa scheggiata da Mandragora su tiro deviato mentre Provedel è provvidenziale prima dell’intervallo nel salvare su Martinez Quarta. A inizio ripresa la Lazio ha una grande chance per chiudere anticipatamente il match ma capitan Immobile, su sponda di Milinkovic Savic, centra la traversa. La produzione offensiva dei toscani nel secondo tempo lascia a desiderare nonostante l’ingresso dopo l’intervallo di Nico Gonzalez con Biraghi e compagni che accumulano solo calci d’angolo e rimediano ammonizioni in sequenza. Accade così che nel finale Luis Alberto ed Immobile fissano il punteggio sul 4-0 a proprio favore dando il via alla festa degli oltre 2000 tifosi ospiti giunti stasera al ’Franchì.