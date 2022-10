Iker Casillas, scoppia il giallo: "Sono gay". Anzi no e accusa gli hacker

10 ottobre 2022 a

a

a

È giallo intorno al presunto coming out di Iker Casillas. Il tweet apparso sul profilo ufficiale dell'ex portiere del Real Madrid e della nazionale spagnola ("Spero mi rispettino: sono gay") è stato rimosso. I media spagnoli ipotizzano si tratti di uno scherzo da parte dello stesso Casillas o che l'account dell'ex stella del calcio iberico sia stato hackerato. La stampa iberica ipotizza che lo stesso protagonista abbia diffuso il tweet, stufo delle voci che gli attribuiscono nuove relazioni dopo la separazione con la giornalista Sara Carbonero. A quel tweet aveva risposto l'ex compagno di nazionale Carles Puyol scrivendo "È tempo di raccontare la nostra storia, Iker"). Le ultime voci, scrive Mundo Deportivo, parlano di un legame di Casillas con l'ex cognata di Tamara Falcó. Telecinco avrebbe confermato che "Alejandra Onieva e Iker si sarebbero conosciuti".

Il campione di calcio fa coming out: “Sono gay”. Risposta a sorpresa del compagno

E mentre i social impazziscono sul caso l'ex portiere interviene nuovamente per chiedere scusa e dare la colpa agli hacker. "Account hackerato. Per fortuna tutto in ordine. Mi scuso con tutti i miei follower. E, naturalmente, più scuse alla comunità LGBT". scrive su Twitter l'ex portiere del Real Madrid e della nazionale spagnola dopo il diluvio di polemiche. Caso chiuso, o forse no.