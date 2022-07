Primo allenamento da romanista per Dybala. Ora Mourinho aspetta Wijnaldum

19 luglio 2022 a

Deve ancora diventare ufficiale il suo arrivo alla Roma ma intanto Paulo Dybala si allena indossando i colori giallorossi. Dopo aver cenato ieri con i nuovi compagni nel resort che ospita il ritiro romanista in Algarve, stamattina l'argentino ha svolto una seduta individuale sotto gli occhi di Mourinho e dello staff.

L'Opa dei Friedkin a un passo dal traguardo: proroga fino al 22 luglio e premio aumentato

Stasera Dybala non prenderà parte all'amichevole in programma alle ore 21 italiane (le 20 locali) contro lo Sporting Lisbona a Faro e per il suo debutto bisognerà probabilmente attendere sabato, quando la Roma sfiderà il Nizza prima di rientrare nella Capitale.

Stasera allo stadio di Faro dovrebbero essere presenti anche i Friedkin. Che adesso vogliono regalare a Mourinho anche un centrocampista. Tra i nomi più "caldi" quello di Wijnaldum del Psg, pronto a pagare metà dell'ingaggio pur di liberarsi dell'olandese. Ma non è l'unico nome sulla lista di Pinto.

