Ecco la seconda maglia bianca della Roma: lo stemma cambia colore. E Dybala deve scegliere tra la 10 e la 21

La vestirà anche Paulo Dybala. Con il numero 10, per la prima volta assegnato dopo l'addio al calcio di Francesco Totti. O il numero 21, l'alternativa su cui si sta decidendo in queste ore in Portogallo. Ecco in anteprima la seconda maglia bianca della Roma preparata dalla New Balance e pronta per essere presentata ufficialmente nei prossimi giorni.

La particolarità della divisa, che i giallorossi indosseranno come da tradizione in trasferta, è rappresentata dai colori dello stemma, che riprendono i colori bianchi e rossi della maglia. Il collo è a "V", con il bordino più esterno giallo e quello interno rosso. A breve sarà il turno della terza maglia, che secondo le anticipazioni sarà nera.

