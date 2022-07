Paulo Dybala è un nuovo giocatore della Roma. Il colpo estivo del calciomercato è tutto giallorosso

Filippo Biafora 18 luglio 2022 a

Un sogno che si avvera: Paulo Dybala è un nuovo giocatore della Roma. L’attaccante argentino nella notte ha dato il via libera definitivo ad iniziare l’avventura nella Capitale, dove troverà José Mourinho, un allenatore che ha fatto di tutto per portarlo alla sua corte, consapevole che alla squadra giallorossa serviva un colpo del genere per mirare ancora più in alto dopo la vittoria della Conference League. La svolta per il giocatore, liberatosi a parametro zero dopo il mancato accordo con la Juventus per il rinnovo del contratto, è giunta con una chiamata dello Special One degli scorsi giorni: rotti gli indugi ed effettuata la giusta opera di persuasione la strada si è messa poi in discesa.

Nel weekend Tiago Pinto ha presentato la sua offerta ufficiale agli agenti di Dybala, che già ieri sera aveva confidato agli amici di essere pronto ad indossare la maglia giallorossa. Il sì definitivo al contratto da tre anni, con opzione per un quarto, è giunto a tarda notte, con i tifosi romanisti che sono rimasti incollati ai social network per apprendere ogni minimo aggiornamento e che sono esplosi di gioia non appena è arrivata la fumata bianca. Pinto è a Torino e sta già organizzando le visite mediche per la Joya, il cui procuratore poco dopo l’ora di cena di una calda domenica di luglio ha informato il Napoli sull’intenzione di chiudere entro breve con la Roma. E così è stato.

Adesso l’iter prevede i consueti test fisici e poi la firma sul contratto, con Mou che accoglierà il suo gioiello direttamente in Portogallo per farlo subito sentire parte del progetto. Dybala è infatti partito da Torino su un jet privato dei Friedkin - euforici per essere riusciti a portare a termine un altro grande colpo e andati in Piemonte a prenderlo personalmente - e conoscerà subito i nuovi compagni. Dybala-Roma, inizia una nuova era insieme.

