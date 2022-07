Calciomercato, Villar al Monza ma Frattesi alla Roma non si sblocca

Alessandro Austini 14 luglio 2022 a

a

a

Mentre tutto il mondo argentini compresi - si convince che la Roma stia comprando Dybala, senza la minima conferma (anzi) della società e degli agenti dell'attaccante, Pinto si è fermato anche ieri a Milano per occuparsi della stretta attualità. Non è ancora arrivato il momento dei «grandi affari», adesso vanno ceduti gli esuberi e, se possibile, acquistato almeno un centrocampista. Raggiunto l'accordo verbale col Monza per Villar (1 milione per il prestito, altri 7 più 2 di bonus per il riscatto in caso di salvezza dei brianzoli), il gm romanista ha provato, finora invano, a sbloccare l'operazione Frattesi. Ma il Sassuolo sta cedendo Scamacca e può permettersi di tenere il punto su una valutazione (oltre 30 milioni) considerata eccessiva dalla Roma. Che ha quasi esaurito la sua pazienza ed è pronta a virare su altri obiettivi.

Aouar, seppur con altre caratteristiche, è uno di questi. E nell'incontro di martedì tra Pinto e Luca Percassi dell'Atalanta è spuntato il nome di Pasalic, gradito a Mourinho. Intanto si attende a giorni la partenza di Kluivert, conteso da West Ham e Lione. Ovvero la squadra di Aouar. Su Diawara si registra invece l'interesse del Galatasaray. Come obiettivo finale del mercato, oltre a un attaccante (o due se partisse Zaniolo), un centrocampista e un trequartista, ci sarebbe un difensore centrale, preferibilmente mancino. Atteso in questi giorni in Italia l'agente di Senesi del Feyenoord, che intende proporre di nuovo l'italo-argentino alla Roma: la risposta, per ora, sarà certamente tiepida. Perché le priorità sono altre e Mourinho inizia spazientirsi.

