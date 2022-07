Lazio, Alessio Romagnoli è sbarcato a Fiumicino: subito esibita la nuova maglia biancoceleste

Daniele Rocca 11 luglio 2022 a

Il volo da Malpensa, l'arrivo a Fiumicino. Alessio Romagnoli è sbarcato alle ore 19.20 nella Capitale: è un nuovo calciatore della Lazio. Giacca di jeans, t-shirt bianca e pantalone scuro. Subito una foto con quella che presto diventerà la sua nuova maglia. Ovviamente con il numero 13 dietro la schiena, in onore del suo idolo da bambino. Alessandro Nesta.

Domattina svolgerà le visite mediche in Paideia, poi raggiungerà la squadra in ritiro ad Auronzo di Cadore. Ha firmato un contratto di cinque anni che lo legherà al club fino al 2027. Negli ultimi giorni sono stati svelati anche i dettagli dell'accordo economico: 2,9 milioni di euro a stagione più 500 mila euro di bonus. Una trattativa lunga e complicata per portare l'ex capitano del Milan in biancoceleste. Nonostante le numerose offerte ricevute, il classe 1995 ha voluto aspettare a tutti i costi la chiamata della sua squadra del cuore.

