Francesco Totti e il retroscena su Paulo Dybala: poteva venire alla Roma ma...

Il mercato estivo sta entrando nel vivo e uno dei colpacci sul tavolo è quello che punta a Paulo Dybala. Il fuoriclasse argentino è svincolato e può essere acquistato a parametro zero. Ma a contenderlo sono in tanti. E tutti di peso. «In questo momento non mi sono fatto idee sulla Roma, c’è ancora tempo. Da qui a metà agosto può succedere di tutto. Spero che si possa una fare grande squadra per centrare obiettivi importanti». Così Francesco Totti, ai microfoni di Sky Sport, da Bologna, dove si sta svolgendo l’Illumia Padel Cup. «Cristiano Ronaldo in giallorosso? Non ci ho mai creduto, perché conosco la realtà attuale. Poi, se fosse vero, ben venga. Tutti i romanisti sarebbero entusiasti», ha aggiunto l’ex capitano giallorosso.

Totti dice tutto: l'erede Pellegrini, i consigli a Zaniolo e il futuro di Dybala

Sull’opportunità Paulo Dybala: «Era possibile, molto possibile ma sono successe altre cose ed è svanito. Lui andrà altrove ma non so dove. C’è stata la possibilità che venisse alla Roma». Totti si è anche soffermato sul possibile acquisto da parte della Roma di Frattesi, con Volpato (suo assistito) che andrebbe al Sassuolo come contropartita: «È un’operazione possibile: stanno valutando un po' di situazioni. Volpato ha caratteristiche che in un 4-3-3 possono essere valorizzate. Ha voglia di crescere e ha dimostrato il suo valore quando è stato chiamato in causa».

