Roma, Mile Svilar è atterrato a Fiumicino. Ecco il nuovo secondo portiere per José Mourinho

Emanuele Zotti 01 luglio 2022

Mile Svilar inizia la sua avventura con la Roma. Il portiere di Anversa, naturalizzato serbo, è sbarcato nella Capitale alle 9.30 di questa mattina con un volo proveniente dal Belgio e diretto all'aeroporto di Fiumicino, pronto per muovere i primi passi nel mondo giallorosso. Il classe 1999 è stato preso da Tiago Pinto a parametro zero (si è svincolato dal Benfica) e andrà ad occupare la casella di vice Rui Patricio, dopo che è stato deciso di non puntare più su Daniel Fuzato, passato a titolo gratuito all’Ibiza.

Svilar ha già sostenuto le visite mediche con la Roma a marzo a Parigi e ha avuto modo di prendere contatto con la sua nuova città a metà maggio, quando ha trascorso diversi giorni in Italia in compagnia della fidanzata e della sorella. Come detto i test fisici sono stati già effettuati e, rispetto a quanto succede di solito con i nuovi arrivi del calciomercato, il calciatore si recherà direttamente a Trigoria per le foto di rito e le interviste con i canali ufficiali della società, che in seguito annuncerà ufficialmente la sua firma. La prossima settimana sarà invece il turno di Mehmet Zeki Celik: ieri la fumata bianca della trattativa con il Lille, ora si sta organizzando il viaggio per portarlo a Roma nei prossimi giorni.